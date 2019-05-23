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Видача російських паспортів на окупованих територіях обмежує права людей – Єльченко

Видача російських паспортів на окупованих територіях обмежує права людей – Єльченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Рішення Кремля видавати російські паспорти громадянам України на тимчасово окупованих територіях України може додатково обмежити права місцевого цивільного населення. Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на відкритих дебатах “Захист цивільних осіб у збройному конфлікті”, передає УНН з посиланням на Постійне представництво України при ОНН у Нью-Йорку.

“Україна глибоко стурбована провокаційним та незаконним рішенням про видачу російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих територіях України. Цей крок може ще більше обмежити права людей, цивільного населення та спровокувати ескалацію (конфлікту —ред.)”, — заявив Єльченко.

За його словами, потрібно нагадати, що нав’язування громадянства жителям окупованій території може бути прирівняне до примусу їх до присяги на вірність влади, яку вони можуть вважати ворожою, що заборонено четвертою статтею Женевської конвенції.

Нагадаємо, на Донбасі кількість загиблих серед цивільних осіб, за даними OHCHR, наразі становить понад 3300 осіб.

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