Від вибуху на трубопроводі в Мексиці загинуло вже 120 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Кількість загиблих в результаті вибуху і пожежі на трубопроводі з пальним в Мексиці досягла 120 чоловік. Про це повідомляє Milenio з посиланням на місцеву владу, інформує УНН.
"68 людей загинули під час вибуху, 52 померли в лікарнях", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вибух і пожежа сталися в районі Тлауелільпан на місці нелегальної врізки в трубопровід ввечері 18 січня, коли там перебувало безліч людей. Влада 19 січня заявила, що подія не вплине на реалізацію їх стратегії по боротьбі з розкраданнями палива. Уряд з кінця 2018 року розпочав активно боротися з бандами викрадачів пального, залучаючи до цієї роботи збройні сили.
Раніше УНН повідомляв, про те, що від вибуху постраждали 107 осіб.
Крім того, було опубліковано відео вибуху трубопроводу в Мексиці, де загинула 21 людина, десятки - поранені.