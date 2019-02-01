От взрыва на трубопроводе в Мексике погибло уже 120 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Количество погибших в результате взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в Мексике достигло 120 человек. Об этом сообщает Milenio со ссылкой на местную власть, информирует УНН.
"68 человек погибли при взрыве, 52 скончались в больницах", - говорится в сообщении.
Напомним, взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод вечером 18 января, когда там находилось множество людей. Власти 19 января заявили, что случившееся не повлияет на реализацию их стратегии по борьбе с хищениями топлива. Правительство с конца 2018 года начало активно бороться с бандами похитителей горючего, привлекая к этой работе вооруженные силы.
Ранее УНН сообщал, о том, что от взрыва пострадали 107 человек
Кроме того, было опубликовано видео взрыва трубопровода в Мексике, где погибли 21 человек, десятки – ранены.