Від удару ракети РФ на судно Banglar Samriddhi померла людина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. При атаці РФ судна Banglar Samriddhi загинув один член екіпажу - громадян Бангладешу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство інфраструктури України.
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За інформацією, наданою агентом судна ТОВ "Дельта Марітайм Едженсі", при атаці судна загинув один член екіпажу (громадян Бангладеш). На момент ураження від знаходився на містку.
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"На місце було викликано швидку, проінформовано Службу безпеки України. Пожежу на судні загасили. Члени екіпажу залишилися на судні. Адміністрація порту Ольвія робить все можливе для надання допомоги екіпажу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У судно Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш), яке стоїть в порту "Ольвія", влучила ракета РФ. Удар по судну було здійснено сьогодні о 17:25 військово-морськими силами Росії.