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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 23415 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Від удару ракети РФ на судно Banglar Samriddhi померла людина

Від удару ракети РФ на судно Banglar Samriddhi померла людина

Київ • УНН

 • 160725 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. При атаці РФ судна Banglar Samriddhi загинув один член екіпажу - громадян Бангладешу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Деталі

За інформацією, наданою агентом судна ТОВ "Дельта Марітайм Едженсі", при атаці судна загинув один член екіпажу (громадян Бангладеш). На момент ураження від знаходився на містку.

Цитата

"На місце було викликано швидку, проінформовано Службу безпеки України. Пожежу на судні загасили. Члени екіпажу залишилися на судні. Адміністрація порту Ольвія робить все можливе для надання допомоги екіпажу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У судно Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш), яке стоїть в порту "Ольвія", влучила ракета РФ. Удар по судну було здійснено сьогодні о 17:25 військово-морськими силами Росії.

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