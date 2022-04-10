Від швидкості допомоги США залежатиме, чи зможемо ми вижити - Зеленський

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"Ми думаємо, що (на Сході і Півдні - ред.) буде нова хвиля цієї війни. Ми не знаємо, скільки там буде російського озброєння. Але ми розуміємо, що їх буде у багато разів більше, ніж зараз. Все залежить від того, наскільки швидко нам допоможуть США. Якщо чесно, від цього залежить, чи зможемо ми вижити", - сказав Президент.

Він підкреслив, що "на 100% впевнений в нашому народі і в наших Збройних силах", проте не має впевненості в тому, що "ми отримаємо все необхідне".

Нагадаємо

Раніше Зеленський повідомляв, що на Сході та Півдні України відбувається накопичення великої кількості військ, техніки російських окупантів, які збираються окупувати ще одну частину української територій.