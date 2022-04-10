Від швидкості допомоги США залежатиме, чи зможемо ми вижити - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Можливість відбити нову атаку на півдні та сході України, до якої готується росія, залежатиме від того, як швидко прийде військова допомога США. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у програмі "60 Minutes" на каналі CBS News, яка вийде в ефір пізніше в неділю, пише УНН.
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"Ми думаємо, що (на Сході і Півдні - ред.) буде нова хвиля цієї війни. Ми не знаємо, скільки там буде російського озброєння. Але ми розуміємо, що їх буде у багато разів більше, ніж зараз. Все залежить від того, наскільки швидко нам допоможуть США. Якщо чесно, від цього залежить, чи зможемо ми вижити", - сказав Президент.
Він підкреслив, що "на 100% впевнений в нашому народі і в наших Збройних силах", проте не має впевненості в тому, що "ми отримаємо все необхідне".
Нагадаємо
Раніше Зеленський повідомляв, що на Сході та Півдні України відбувається накопичення великої кількості військ, техніки російських окупантів, які збираються окупувати ще одну частину української територій.