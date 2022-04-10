От быстроты помощи США будет зависеть, сможем ли мы выжить – Зеленский

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"Мы думаем, что (на Востоке и Юге – ред.) будет новая волна этой войны. Мы не знаем, сколько там будет российского вооружения. Но мы понимаем, что их будет во много раз больше, чем сейчас. Все зависит от того, насколько быстро нам помогут США. Если честно, от этого зависит, сможем ли мы выжить", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что "на 100% уверен в нашем народе и в наших вооруженных силах", однако не имеет уверенности в том, что "мы получим все необходимое".

Напомним

Ранее Зеленский сообщал, что на востоке и юге Украины происходит накопление большого количества войск, техники российских оккупантов, которые собираются оккупировать еще одну часть украинской территорий.