Від рук російських окупантів в Україні загинули вже 324 дитини

Цитата

"Станом на ранок 22 червня 2022 року більше ніж 916 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 324 дитини загинуло та понад 592 поранено", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей, як вказано, у Донецькій області - 307, Харківській - 175, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 21 червня внаслідок обстрілу ворогом села Безруки Харківського району Харківської області отримала смертельні поранення 8-річна дівчинка.

21 червня через обстріл поблизу ставка Золота Рибка в місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області отримали поранення п’ятеро дітей віком від 9 до 16 років.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як зазначається, пошкоджено 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю.