От рук российских оккупантов в Украине погибли уже 324 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Уже 324 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине, пишет УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.
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"По состоянию на утро 22 июня 2022 года более 916 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 324 ребенка погибли и более 592 ранены", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей, как указано, в Донецкой области – 307, Харьковской – 175, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 21 июня в результате обстрела врагом села Безруки Харьковского района Харьковской области получила смертельные ранения 8-летняя девочка.
21 июня из-за обстрела вблизи пруда Золотая Рыбка в городе Времен Яр Бахмутского района Донецкой области получили ранения пятеро детей в возрасте от 9 до 16 лет.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как отмечается, повреждено 2052 учебных заведений. Из них 210 разрушены полностью.