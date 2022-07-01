Від рук російських окупантів в Україні загинули 343 дитини

Цитата

"Станом на ранок 1 липня 2022 року більше ніж 978 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 343 дитини загинуло та понад 635 поранено", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 339, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, у ніч на 1 липня війська країни-агресора здійснили ракетний обстріл Бєлгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок цього загинув 10-річний хлопчик, поранення отримали двоє дітей - 4 та 17 років.

28-29 червня через обстріл окупантами цивільної інфраструктури міста Лисичанськ Луганської області загинула дівчинка 13 років

29 червня внаслідок обстрілу ворогом села Павлівка Мар’їнського району Донецької області поранено 5-річного хлопчика.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.