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От рук российских оккупантов в Украине погибли 343 ребенка

От рук российских оккупантов в Украине погибли 343 ребенка

Киев • УНН

 • 79644 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Уже 343 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на утро 1 июля 2022 года более 978 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 343 ребенка погибли и более 635 ранены", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 339, Харьковской – 185, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, в ночь на 1 июля войска страны-агрессора совершили ракетные обстрелы Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате погиб 10-летний мальчик, ранения получили двое детей - 4 и 17 лет.

28-29 июня из-за обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры города Лисичанск Луганской области погибла девочка 13 лет

29 июня в результате обстрела врагом села Павловка Марьинского района Донецкой области ранен 5-летний мальчик.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.

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