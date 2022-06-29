Від рук російських окупантів в Україні постраждали щонайменше 968 дітей

Цитата

"Більше ніж 968 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі. Станом на ранок 29 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 341. Зросла кількість поранених - понад 627", - повідомили в ОГП.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 338, Харківській - 183, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 58, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 28 червня війська рф обстріляли цивільну інфраструктуру міста Бахмут Донецької області, поранено 9-річного хлопчика.

28 червня внаслідок ракетних обстрілів ворогом міста Очаків Миколаївської області отримали поранення 3-місячне немовля та дівчатка 14 та 15 років.

27 червня під час розбору завалів в центральному районі міста Маріуполь підліток 15 років підірвався на гранаті, внаслідок чого отримав поранення.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як вказано, пошкоджено 2092 заклади освіти. З них 213 зруйновано повністю.