От рук российских оккупантов в Украине пострадали по меньшей мере 968 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украину пострадали по меньшей мере 968 детей, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.
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"Более 968 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 29 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 341. Выросло количество раненых - более 627", - сообщили в ОГП.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 338, Харьковской – 183, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 58, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 31, Сумской – 17.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 28 июня войска рф обстреляли гражданскую инфраструктуру города Бахмут Донецкой области, ранен 9-летний мальчик.
28 июня в результате ракетных обстрелов врагом города Очаков Николаевской области получили ранения 3-месячный младенец и девочки 14 и 15 лет.
27 июня во время разбора завалов в центральном районе города Мариуполь подросток 15 лет подорвался на гранате, в результате чего получил ранения.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как указано, повреждено 2092 учебных заведения. Из них 213 разрушены полностью.