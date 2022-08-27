Від рук російських окупантів постраждали понад 1110 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Внаслідок повномасштабної війни рф проти України постраждали уже понад 1110 дітей. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
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"Більше ніж 1110 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 27 серпня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 377. Зросла кількість поранених - понад 733", - повідомили у відомстві.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 42.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.