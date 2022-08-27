От рук российских оккупантов пострадали более 1110 детей

Цитата

"Более 1110 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 27 августа 2022 года официальное количество детей-жертв за сутки не изменилось - 377. Возросло количество раненых - более 733", - сообщили в ведомстве.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 42.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.