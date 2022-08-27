От рук российских оккупантов пострадали более 1110 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В результате полномасштабной войны рф против Украины пострадали уже более 1110 детей. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
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"Более 1110 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 27 августа 2022 года официальное количество детей-жертв за сутки не изменилось - 377. Возросло количество раненых - более 733", - сообщили в ведомстве.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 42.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.