Від правця в Україні померла жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. В Україні від правця померла 52-річна жінка. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ України.
"Від правця померла жінка 52-річного віку. Жінка з Полтавщини звернулася за медичною допомогою 1 січня, на восьмий день після отримання травми. У хворої серед симптомів були спазм лицьових м’язів, ригідність м’язів шиї, утруднення дихання. Того ж дня її госпіталізували", - повідомили медики.
Даних про щеплення у жінки, як зазначається, не було. Хірургічне оброблення рани проведено в повному обсязі.
"За 11 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 15 випадків правця, з яких один летальний", - додали медики.
Нагадаємо, в Україні від грипу померла породілля.