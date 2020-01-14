От столбняка в Украине умерла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Украине от столбняка умерла 52-летняя женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"От столбняка умерла женщина 52-летнего возраста. Женщина с Полтавской области обратилась за медицинской помощью 1 января, на восьмой день после получения травмы. У больной среди симптомов были спазм лицевых мышц, ригидность мышц шеи, затруднение дыхания. В тот же день ее госпитализировали", - сообщили медики.
Данных о прививках у женщины, как отмечается, не было. Хирургическая обработка раны проведена в полном объеме.
"За 11 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировано 15 случаев столбняка, из которых один летальный", - добавили медики.
Напомним, в Украине от гриппа умерла роженица.