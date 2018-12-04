Від початку доби на Донбасі загинув військовий

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. З опівночі, станом на 12.00, в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 4 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє УНН з посиланянм на прес-службу ООС. 

"З опівночі, станом на 12.00, в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 4 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військІз сумом повідомляємо, що від початку цієї доби російська збройна агресія забрала життя ще одного Українського героя, 1993 р.н. Окрім цього, внаслідок бойових дій отримав поранення один український військовий. Його евакуйовано до військового медичного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника – задовільний", - сказано у повідомлені. 

Об’єднані сили дотримуються взятих зобов’язань і виконують бойові завдання у суворій відповідності до чинного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права. Проте, для захисту життя і здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України та цивільного населення й надалі будуть вживати рішучих заходів.

Як повідомляв УНН, 3 грудня, ситуація в районі проведення операції цілком контролювалася Об’єднаними силами. Бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, зокрема, зафіксовано і 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

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