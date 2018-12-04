С начала суток на Донбассе погиб один военный
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Начиная с полуночи, по состоянию на 12.00, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войс. Об этом сообщает УНН со посиланянм на пресс-службу ООС.
"Начиная с полуночи, по состоянию на 12.00, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.С грустью сообщаем, что с начала этого периода российская вооруженная агрессия унесла жизни еще одного Украинского героя, 1993 г.р. Кроме этого, в результате боевых действий получил ранения один украинский военный. Его эвакуированы в военный медицинский госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Объединенные силы придерживаются взятых обязательств и выполняют боевые задачи в строгом соответствии с действующим законодательством и нормами международного гуманитарного права. Однако, для защиты жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины и гражданского населения и в дальнейшем будут принимать решительные меры.
Как сообщал УНН, 3 декабря, ситуация в районе проведения операции вполне контролировалась Объединенными силами. Боевики 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, в частности, зафиксировано и 4 случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.