Від початку доби бойовики здійснили 13 обстрілів позицій ВСУ – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 13 обстрілів українських опорних пунктів застосувавши озброєння заборонене Мінськими угодами. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центру штабу АТО, передає УНН.
Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння бойових машин піхоти бойовики вели вогонь по наших укріпленнях у Пісках.
Також в районі Кам’янки агресор застосував озброєння танку, гранатомети – поблизу Авдіївки, Мар’їнки і Талаківки, а великокаліберні кулемети – по наших позиціях неподалік Павлополя, Гнутового та Водяного. Крім цього, оборонці Авдіївки, Водяного та Гнутового обстріляні зі стрілецької зброї, а в районі Мар’їнки – вівся снайперський вогонь.
Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав.
На Луганському напрямку від початку доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі.
Нагадаємо, на Луганщині знайшли автомобіль зі зниклими місцевими мешканцями, який підірвався на вибуховому пристрої.