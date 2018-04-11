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Від початку доби бойовики здійснили 13 обстрілів позицій ВСУ – штаб

Від початку доби бойовики здійснили 13 обстрілів позицій ВСУ – штаб

Київ • УНН

 • 9448 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 13 обстрілів українських опорних пунктів застосувавши озброєння заборонене Мінськими угодами. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центру штабу АТО, передає УНН.

Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння бойових машин піхоти бойовики вели вогонь по наших укріпленнях у Пісках.

Також в районі Кам’янки агресор застосував озброєння танку, гранатомети – поблизу Авдіївки, Мар’їнки і Талаківки, а великокаліберні кулемети – по наших позиціях неподалік Павлополя, Гнутового та Водяного. Крім цього, оборонці Авдіївки, Водяного та Гнутового обстріляні зі стрілецької зброї, а в районі Мар’їнки – вівся снайперський вогонь.

Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав.

На Луганському напрямку від початку доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі.

Нагадаємо, на Луганщині знайшли автомобіль зі зниклими місцевими мешканцями, який підірвався на вибуховому пристрої.

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