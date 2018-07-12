Від початку бойових дій у 2014 році зникли понад 1,5 тисяч осіб - МКЧХ

“Наразі невідома кількість осіб, зниклих безвісти в результаті конфлікту — за оцінками, з початку 2014 року зникли понад 1,5 тисячі людей. Порахувати точну кількість важко, оскільки конфлікт досі триває, а інформація не зводиться. З цим має зарадити Єдиний реєстр, передбачений законом”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що МКЧХ особливо вітає передбачене законом створення Національної комісії з питань осіб, зниклих безвісти, завданням якої буде консолідація та координація зусиль різних урядових установ, залучених до розшуку та ідентифікації зниклих безвісти осіб, а також до підтримки їхніх сімей. Ще одним позитивним моментом є передбачене створення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цього року на Донбасі загинули 29 цивільних, 111 поранені - ОБСЄ



“Обнадійливим є те, що в прийнятому законі прописаний принцип державної підтримки тих сімей осіб, зниклих безвісти, які залишилися без годувальників. Ми хотіли б також наголосити на тому, що владі слід розробити порядок комплексного реагування на багатосторонні потреби сімей осіб, зниклих безвісти, які включають ряд юридичних, адміністративних, фінансових та психосоціальних проблем. МКЧХ готовий продовжувати надавати підтримку для задоволення цих та інших потреб сімей”, — відзначив глава делегації МКЧХ в Україні Алан Ешліманн.

Нагадаємо, в Україні створять комісію з питань зниклих безвісти.