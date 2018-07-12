С начала боевых действий в 2014 году исчезли более 1,5 тысяч человек - МККК

“Сейчас неизвестное количество лиц, пропавших без вести в результате конфликта — по оценкам, с начале 2014 года исчезли более 1,5 тысячи человек. Посчитать точное количество трудно, поскольку конфликт продолжается до сих пор, а сбор информации не производится. С этим должен помочь Единый реестр, предусмотренный законом”, - говорится в сообщении.

Отметим, что МККК особо приветствует предусмотренное законом создание Национальной комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести, задачей которой будет консолидация и координация усилий различных правительственных учреждений, вовлеченных в розыск и идентификацию пропавших без вести лиц, а также поддержку их семей. Еще одним положительным моментом является предусмотренное создание Единого реестра лиц, пропавших без вести.

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“Обнадеживающим является то, что в принятом законе прописан принцип государственной поддержки семей лиц, пропавших без вести, оставшихся без кормильцев. Мы хотели бы также подчеркнуть, что властям следует разработать порядок комплексного реагирования на многосторонние потребности семей лиц, пропавших без вести, которые включают ряд юридических, административных, финансовых и психосоциальных проблем. МККК готов продолжать оказывать поддержку для удовлетворения этих и других потребностей семей”, - отметил глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн.

Напомним, в Украине создадут комиссию по вопросам пропавших без вести.