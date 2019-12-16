Від переговорів з РФ залежатиме ціна на газ для українців - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Від контракту з Росією про транспортування російського газу Україною залежатиме ціна на газ для українців. Про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук в етері ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“У нас зараз тривають перемовини з росіянами про новий контракт про транспортування російського газу в Європу, це насправді також фактор, що впливає на ціну”, — сказав Гончарук.
Він додав, що ціни для українців на газ у січні та лютому залежатимуть від цього контракту.
Нагадаємо, раніше Гончарук заявив, що Україна видобуває дві третини газу від необхідного об’єму, а у Нафтогазі заявили, що ціна газу для населення зросте через недостатній власний видобуток.