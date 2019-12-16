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Від переговорів з РФ залежатиме ціна на газ для українців - прем'єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Від контракту з Росією про транспортування російського газу Україною залежатиме ціна на газ для українців. Про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук в етері ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

“У нас зараз тривають перемовини з росіянами про новий контракт про транспортування російського газу в Європу, це насправді також фактор, що впливає на ціну”, — сказав Гончарук.

Він додав, що ціни для українців на газ у січні та лютому залежатимуть від цього контракту.

Нагадаємо, раніше Гончарук заявив, що Україна видобуває дві третини газу від необхідного об’єму, а у Нафтогазі заявили, що ціна газу для населення зросте через недостатній власний видобуток.

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