Гончарук: Україна видобуває дві третини газу від необхідного об’єму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Україна видобуває дві третини газу від необхідного об’єму. Про це сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в етері ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Ми видобуваємо дві третини того газу, який споживаємо”, — сказав Гончарук.
Зокрема, він додав, що приватний ринок газовидобування росте. “Це говорить про те, що треба створювати ринок”, — додав прем’єр.
“Десятки ліцензій... лежать під сукном в окремих „товаришів“, але ми розуміємо яким чином це повернути державі”, — пояснив він.
Нагадаємо, раніше у Нафтогазі заявили, що ціна газу для населення зросте через недостатній власний видобуток.