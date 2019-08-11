Від паводка в РФ постраждали 45 тисяч осіб

ukru
15:05 • 6478 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 20374 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 22698 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 72199 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 144979 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 164703 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 152962 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 231078 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159163 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 197340 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
 м/с
22 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 86998 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 59120 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 35116 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 39880 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 34451 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 149006 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 231084 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 197340 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 182746 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 149874 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 7226 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 9275 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 19362 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

09:57 • 14924 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 35116 перегляди
Актуальне
Від паводка в РФ постраждали 45 тисяч осіб

Від паводка в РФ постраждали 45 тисяч осіб

Київ • УНН

 • 11512 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Постраждалими від паводку в Іркутській області Росії визнані 45 тис. людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

Загальна кількість постраждалих від паводків в Іркутській області склала 45 тис. людей.

"У нас величезна кількість справ перебувала в судах, і такої кількості судових рішень не було ніколи. Практично 4 тис. справ в судах дає щоденну надбавку за кількістю постраждалих. Сьогодні ними визнано 45 тис. осіб", - повідомив губернатор регіону Сергій Левченко.

За його словами, 23 тис. осіб уже отримали компенсацію в розмірі 50 тис. рублів за часткову втрату майна, по 100 тис. рублів - за повну.

"Ще близько 200 справ перебувають в судах. Ми повинні були вчора закінчити виплати за матеріальним збитком і щодо матеріальної допомоги. Робота виконана в строк, попри те, що була друга повінь", - підкреслив губернатор.

Левченко також додав, що близько 450 будинків не підлягають відновленню, згідно з результатами проведених обстежень, в місті Тулун.

Він також нагадав, що до 15 серпня регіональна влада повинна сформувати перелік соціальних, інфраструктурних та інших об'єктів, які були зруйновані або пошкоджені, підкресливши, що цей перелік буде готовий, незважаючи на другу хвилю паводку, яка прийшла в регіон у кінці липня.

Нагадаємо, у Росії друга хвиля паводку підтопила більш ніж 400 будинків.  

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,008.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,984.50