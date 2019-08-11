Від паводка в РФ постраждали 45 тисяч осіб

Загальна кількість постраждалих від паводків в Іркутській області склала 45 тис. людей.

"У нас величезна кількість справ перебувала в судах, і такої кількості судових рішень не було ніколи. Практично 4 тис. справ в судах дає щоденну надбавку за кількістю постраждалих. Сьогодні ними визнано 45 тис. осіб", - повідомив губернатор регіону Сергій Левченко.

За його словами, 23 тис. осіб уже отримали компенсацію в розмірі 50 тис. рублів за часткову втрату майна, по 100 тис. рублів - за повну.

"Ще близько 200 справ перебувають в судах. Ми повинні були вчора закінчити виплати за матеріальним збитком і щодо матеріальної допомоги. Робота виконана в строк, попри те, що була друга повінь", - підкреслив губернатор.

Левченко також додав, що близько 450 будинків не підлягають відновленню, згідно з результатами проведених обстежень, в місті Тулун.

Він також нагадав, що до 15 серпня регіональна влада повинна сформувати перелік соціальних, інфраструктурних та інших об'єктів, які були зруйновані або пошкоджені, підкресливши, що цей перелік буде готовий, незважаючи на другу хвилю паводку, яка прийшла в регіон у кінці липня.

Нагадаємо, у Росії друга хвиля паводку підтопила більш ніж 400 будинків.