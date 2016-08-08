Від невідомої хвороби у М'янмі померли 38 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Щонайменше 38 осіб померли від невідомої хвороби в віддалених селах в північно-західному районі Сагайнг у М'янмі. Про це з посиланням на офіційні дані повідомляє Xinhua, передає УНН.
Село в районі, де померли 25 з 38 осіб, розташоване за 64 кілометри від містечка Лахел, і потрібно два дні, щоб дістатися до нього.
Медичні співробітники повідомили, що симптоми включають лихоманку, кашель, головний біль, біль в животі і висип, додавши, що летальний результат хвороби характерний для дітей до 12 років.
Аналіз крові, проведений в національній лабораторії охорони здоров'я в Янгоні, показав, що у трьох пацієнтів діагностовано кір, який, імовірно, вже досяг масштабів епідемії в регіоні.
У повідомленні наголошується, для того щоб стримати епідемію, проводиться вакцинація.
В іншому випадку померло 13 осіб, в більшості діти в містечку Нан'юн.
Вказано, що медичні фахівці ведуть розслідування спалаху захворювання з середини липня.