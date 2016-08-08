От неизвестной болезни в Мьянме погибли 38 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. По меньшей мере 38 человек умерли от неизвестной болезни в отдаленных селах в северо-западном районе Сагайнг в Мьянме. Об этом со ссылкой на официальные данные сообщает Xinhua, передает УНН.
Деревня в районе, где умерли 25 из 38 человек, расположена в 64 километрах от города Лахел, и нужно два дня, чтобы добраться к ней.
Медицинские сотрудники сообщили, что симптомы включают лихорадку, кашель, головную боль, боль в животе и сыпь, добавив, что летальный исход болезни характерен для детей до 12 лет.
Анализ крови, проведенный в национальной лаборатории здравоохранения в Янгоне, показал, что у трех пациентов диагностирована корь, которая, вероятно, уже достигла масштабов эпидемии в регионе.
В сообщении отмечается, для того чтобы сдержать эпидемию, проводится вакцинация.
В другом случае умерли 13 человек, в большинстве дети в городке Наньюн.
Указано, что медицинские специалисты ведут расследование вспышки заболевания с середины июля.