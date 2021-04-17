Від коронавірусу помер голова Подільського району Києва

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"Понад три тижні лікарі боролися за його життя. Але, через ускладнення від хвороби, медицина, на жаль, не перемогла..." - написав Кличко.

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7 років Віктор Володимирович працював у Подільській райдержадміністрації, останніх три роки очолював її.

"Він був дуже відповідальною людиною і вболівав за справу, яку любив, за свій район та своє місто. Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно. Ті, хто знав Віктора Смирнова, пам’ятатимуть його як чоловіка високого зросту, з великим добрим серцем і по-дитячому щирою усмішкою. Він таким і був", - розповів Кличко.

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