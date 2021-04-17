Від коронавірусу помер голова Подільського району Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Пізно ввечері 16 квітня від ускладнень коронавірусної хвороби помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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"Понад три тижні лікарі боролися за його життя. Але, через ускладнення від хвороби, медицина, на жаль, не перемогла..." - написав Кличко.
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7 років Віктор Володимирович працював у Подільській райдержадміністрації, останніх три роки очолював її.
"Він був дуже відповідальною людиною і вболівав за справу, яку любив, за свій район та своє місто. Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно. Ті, хто знав Віктора Смирнова, пам’ятатимуть його як чоловіка високого зросту, з великим добрим серцем і по-дитячому щирою усмішкою. Він таким і був", - розповів Кличко.
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