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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188101 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 272625 просмотра

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От коронавируса умер председатель Подольского района Киева

От коронавируса умер председатель Подольского района Киева

Киев  •  УНН

 • 18165 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Поздно вечером 16 апреля от осложнений коронавирусной болезни скончался председатель Подольского района Киева Виктор Смирнов. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

“Более трех недель врачи боролись за его жизнь. Но, из-за осложнений от болезни, медицина, к сожалению, не победила ...” - написал Кличко.

Детали

7 лет Виктор Владимирович работал в Подольской райгосадминистрации, последние три года возглавлял ее.

“Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по детски искренней улыбкой. Он таким и был ”, - рассказал Кличко.

Напомним

В Черновицкой области умерла беременная 29-летняя врач-педиатр КНП “Заставненский БЛ” Марьяна Малинник.

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