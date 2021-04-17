От коронавируса умер председатель Подольского района Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Поздно вечером 16 апреля от осложнений коронавирусной болезни скончался председатель Подольского района Киева Виктор Смирнов. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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“Более трех недель врачи боролись за его жизнь. Но, из-за осложнений от болезни, медицина, к сожалению, не победила ...” - написал Кличко.
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7 лет Виктор Владимирович работал в Подольской райгосадминистрации, последние три года возглавлял ее.
“Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по детски искренней улыбкой. Он таким и был ”, - рассказал Кличко.
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