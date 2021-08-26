Від COVID-19 за добу повністю щепилися 118 тис. українців, більшість - Moderna

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"162 410 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 25 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 44 218 людей, повністю імунізовані - 118 192 людини", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Примітно, що майже три чверті від усіх вакцинованих напередодні - люди, які отримали другу дозу вакцини. При цьому більшість - препаратом Moderna (65 720 осіб). До слова, наразі щонайменше у центрі вакцинації в МВЦ у Києві, де призупиняли вакцинацію 23-24 серпня через святкування Дня Незалежності, препаратом Moderna роблять щеплення лише другою дозою.

Що стосується інших вакцин, якими українці за минулу добу робили щеплення, то у лідерах ще одна мРНК вакцина від коронавірусу - Pfizer (46 774). Вакциною CoronaVac напередодні щепилися 39 733 осіб, AstraZeneca - 10 183 осіб.

Протягом доби працювали: 960 мобільних бригад, 2 822 пунктів щеплення; 335 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 152 292 людини, з них отримали одну дозу – 5 152 290 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 310 320 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 462 610 щеплень.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Україна отримала 2 млн доз вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna, надані урядом США у межах глобальної ініціативи COVAX, 18 липня. Про додаткові закупки цієї вакцини не повідомлялося. Щеплювати Moderna в Україні почали 20 липня. Рекомендований інтервал між двома щепленнями - 28 днів. Тож, наразі українців щеплюють другою дозою препарату.