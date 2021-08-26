От COVID-19 за сутки полностью привились 118 тыс. украинцев, большинство - Moderna

КИЕВ. 26 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 3,3 миллиона человек. При этом в целом сделали уже почти 8,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 162 тысяч, большинство из них - 118 тысяч - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.