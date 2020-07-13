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Від COVID-19 у світі померло понад 3 тисячі медпрацівників

Київ • УНН

 • 11007 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Понад 3 тис. медпрацівників з усього світу померли через COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Amnesty International Ukraine.

“Підтримай медпрацівниць/-ків. Понад 3000 медичних працівників/-ць із усього світу померли через COVID-19. Брак засобів індивідувального захисту, відсутність зарплати, репресії через публічні заяви, – із цими явищами стикають ті, хто щодня перебувають на передовій боротьбі з пандемією”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що організація закликає уряди всього світу гарантувати захист людей, що працюють у галузі охорони здоров'я та інших сферах життєзабезпечення населення, адже без їхньої відданої роботи світ просто не впорається з викликами пандемії.

Нагадаємо, Фонд соцстраху профінансував 1,5 млн грн соцвиплат сім'ям померлих від COVID-19 медиків.

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