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Фонд соцстраху профінансував 1,5 млн грн соцвиплат сім'ям померлих від COVID-19 медиків

Фонд соцстраху профінансував 1,5 млн грн соцвиплат сім'ям померлих від COVID-19 медиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Фонд соціального страхування України профінансував державну страхову виплату у розмірі 1,5 млн грн сім'ям померлих від COVID-19 медиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Фонду.

“Для родин, батьків і утриманців сімейного лікаря із Закарпаття, рентген-лаборанта з Івано-Франківської області та лікаря-терапевта з Одещини, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19, профінансовано одноразові страхові виплати у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за кошти державного бюджету відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медичні працівники були інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2 внаслідок контакту з пацієнтом, матеріалами чи переносниками захворювання під час виконання посадових обов’язків.

“Фонд соціального страхування України профінансував страхові виплати сьогодні, 13 липня, кошти надійдуть на рахунки членів сімей упродовж декількох банківських днів. Раніше ФССУ виплатив зазначеним родинам одноразові допомоги у розмірі 210 тис. 200 гривень за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”, - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України і Міністерством соціальної політики спільно з ФССУ здійснено усі необхідні кроки для проведення цих виплат у найкоротші терміни з метою забезпечення соціального захисту та гарантій медичних працівників і членів їх родин в умовах підвищеного ризику зараження.

Нагадаємо, 10 липня уряд прийняв рішення про виділення Міністерству соціальної політики України 233,3 млн гривень для надання страхових виплат, передбачених статтею 39 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”.

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