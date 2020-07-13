От COVID-19 в мире умерло более 3 тысяч медработников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Более 3 тыс. медработников со всего мира умерли из-за COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Amnesty International Ukraine.
"Поддержи медработниц/-ков. Более 3000 медицинских работников/-ц со всего мира умерли из-за COVID-19. Брак средств индивидувальной защиты, отсутствие зарплаты, репрессии из-за публичных заявлений, - с этими явлениями сталкиваются те, кто ежедневно находятся на передовой борьбы с пандемией", - говорится в сообщении.
Указано, что организация призывает правительства всего мира гарантировать защиту людей, работающих в области охраны здоровья и других сферах жизнеобеспечения населения, ведь без их преданной работы мир просто не справится с вызовами пандемии.
Напомним, Фонд соцстраха профинансировал 1,5 млн грн соцвыплат семьям умерших от COVID-19 медиков.