Від 5° морозу до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. По Україні сьогодні очікуються опади місцями - на заході та вночі на сході, температура повітря вдень сягатиме 6 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 16 січня у більшості західних областей вночі помірний дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ, на решті території без істотних опадів, лише у східних областях вночі невеликий сніг.
У південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.
Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі на Лівобережжі 0-5° морозу, вдень у західних і південних областях 1-6° тепла).
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.