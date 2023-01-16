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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От 5° мороза до 6° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 459293 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. По Украине сегодня ожидаются осадки местами - на западе и ночью на востоке, температура воздуха днем будет достигать 6 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

От 5° мороза до 6° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 16 января в большинстве западных областей ночью умеренный дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков, лишь в восточных областях ночью небольшой снег.

В юго-восточных областях ночью и утром местами туман. В северной части на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью на Левобережье 0-5° мороза, днем в западных и южных областях 1-6° тепла).

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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