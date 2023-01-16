От 5° мороза до 6° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. По Украине сегодня ожидаются осадки местами - на западе и ночью на востоке, температура воздуха днем будет достигать 6 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 16 января в большинстве западных областей ночью умеренный дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков, лишь в восточных областях ночью небольшой снег.
В юго-восточных областях ночью и утром местами туман. В северной части на дорогах местами гололедица.
Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью на Левобережье 0-5° мороза, днем в западных и южных областях 1-6° тепла).
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.