От 5° мороза до 6° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 16 января в большинстве западных областей ночью умеренный дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков, лишь в восточных областях ночью небольшой снег.

В юго-восточных областях ночью и утром местами туман. В северной части на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью на Левобережье 0-5° мороза, днем в западных и южных областях 1-6° тепла).

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.