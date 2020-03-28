Від 5° морозу до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. В Україні у суботу, 28 березня, опадів не очікується, температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 5° морозу до 17° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"28 березня в Україні без опадів", - повідомили синоптики.
Вітер східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла в західних областях місцями 1-3° морозу, вдень 12-17° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.
Нагадаємо, згідно з дослідженням, весна буде теплішою через зміни клімату.