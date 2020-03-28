От 5° мороза до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Украине в субботу, 28 марта, осадков не ожидается, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 5° мороза до 17° тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"28 марта в Украине без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла в западных областях местами 1-3° мороза, днем 12-17° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.
Напомним, согласно исследованию, весна будет теплее из-за изменений климата.