Від 4° до 24° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 19 травня хмарно, часом помірні, на Хмельниччині, Житомирщині та Вінниччині місцями значні дощі, подекуди грози.

Вітер південно-східний та південний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і в південних та східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°, на Одещині до 24°; на високогір'ї Карпат протягом доби 4-9° тепла.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.