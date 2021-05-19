Від 4° до 24° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Дощі по Україні сьогодні продовжаться, місцями сильний вітер на заході, півдні та сході. Повітря вдень прогріється до 24 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 19 травня хмарно, часом помірні, на Хмельниччині, Житомирщині та Вінниччині місцями значні дощі, подекуди грози.
Вітер південно-східний та південний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і в південних та східних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°, на Одещині до 24°; на високогір'ї Карпат протягом доби 4-9° тепла.
Додамо
Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.