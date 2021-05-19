От 4° до 24° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Дожди по Украине сегодня продолжатся, местами сильный ветер на западе, юге и востоке. Воздух днем прогреется до 24 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 19 мая облачно, временами умеренные, в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях местами значительные дожди, местами грозы.
Ветер юго-восточный и южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14, днем 15-20°, в Одесской области до 24°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 4-9° тепла.
Добавим
Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.