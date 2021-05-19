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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 45405 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 92016 просмотра

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Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От 4° до 24° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 18010 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Дожди по Украине сегодня продолжатся, местами сильный ветер на западе, юге и востоке. Воздух днем прогреется до 24 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

От 4° до 24° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 19 мая облачно, временами умеренные, в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях местами значительные дожди, местами грозы.

Ветер юго-восточный и южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14, днем 15-20°, в Одесской области до 24°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 4-9° тепла.

Добавим

Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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