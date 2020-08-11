Від 13° до 32° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На півночі, заході та у центральних областях України сьогодні дощитиме, на решті території опадів не очікується. Повітря вдень прогріється до 32 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"11 серпня вночі без опадів, вдень у північних, західних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози", - зазначили синоптики.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; у південній частині та на Закарпатті вночі 16-21°, вдень 27-32°.
На Київщині 11 серпня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 15-18°, вдень 26-28°.
Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.