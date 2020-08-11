От 13° до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. На севере, западе и в центральных областях Украины сегодня будет дождливо, на остальной территории осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до 32 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"11 августа ночью без осадков, днем в северных, западных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы", - отметили синоптики.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°, днем 24-29°; в южной части и на Закарпатье ночью 16-21°, днем 27-32°.
В Киевской области 11 августа ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 15-18°, днем 26-28°.
Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.