Від 0° до 16° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За даними синоптиків, 5 листопада у східній частині України місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

У центральних та східних областях вночі та вранці подекуди туман.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, на Одещині, Прикарпатті та Закарпатті 13-16°, у північно-східних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 3-7° тепла, вдень 8-11°.