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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 25219 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 47691 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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09:22 • 50783 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 56033 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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07:46 • 71102 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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31 березня, 18:26 • 171404 перегляди

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31 березня, 15:02 • 194784 перегляди

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31 березня, 14:30 • 225102 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

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Від 0° до 16° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Від 0° до 16° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 356575 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. На більшості території України сьогодні очікується суха погода, температура повітря протягом доби коливатиметься від 0 до 16 градусів з позначкою "плюс". Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За даними синоптиків, 5 листопада у східній частині України місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

У центральних та східних областях вночі та вранці подекуди туман.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, на Одещині, Прикарпатті та Закарпатті 13-16°, у північно-східних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 3-7° тепла, вдень 8-11°.

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