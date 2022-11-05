Від 0° до 16° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. На більшості території України сьогодні очікується суха погода, температура повітря протягом доби коливатиметься від 0 до 16 градусів з позначкою "плюс". Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними синоптиків, 5 листопада у східній частині України місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.
У центральних та східних областях вночі та вранці подекуди туман.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, на Одещині, Прикарпатті та Закарпатті 13-16°, у північно-східних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 3-7° тепла, вдень 8-11°.