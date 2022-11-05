От 0° до 16° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По данным синоптиков, 5 ноября в восточной части Украины местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

В центральных и восточных областях ночью и утром местами туман.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в Одесской области, на Прикарпатье и Закарпатье 13-16°, в северо-восточных областях ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 3-7° тепла, днем 8-11°.