Вибухівку біля станції метро "Лук'янівська" у Києві не знайшли

Так, сьогодні вранці до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля сміттєвої урни поблизу станції метро "Лук'янівська" лежить підозрілий предмет.

"Під час обстеження місця події правоохоронці жодних вибухонебезпечних речовин та предметів не виявили. Дане повідомлення зареєстроване у Журналі заяв та повідомлень про злочини управління поліції у метрополітені. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Києві, біля метро "Лук'янівська", виявили підозрілий предмет. На місце викликали поліцію та МВС. Крім того, затримувався рух тролейбусів №28 на ст.м. "Лук'янівська".