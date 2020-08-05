Взрывчатку возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Киеве возле входа на станцию метро "Лукьяновская" взрывоопасных предметов или веществ не обнаружено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Так, сегодня утром в полицию Киева поступило сообщение о том, что возле мусорной урны около станции метро "Лукьяновская" лежит подозрительный предмет.
"Во время обследования места происшествия правоохранители никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили. Данное сообщение зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений о преступлениях управления полиции в метрополитене. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сегодня в Киеве, возле метро "Лукьяновская", обнаружили подозрительный предмет. На место вызвали полицию и МВД. Кроме того, задерживалось движение троллейбусов №28 на ст.м. "Лукьяновская".