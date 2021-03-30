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Вибухи на артскладі під Маріуполем: екскомандира військової частини судитимуть за недбалість

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. До суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього командира однієї з військових частин за фактом вибуху на складі боєприпасів у Маріуполі у вересні 2017 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

Цитата:

"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира однієї з військових частин за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, колишній командир військової частини не забезпечив належний стан протипожежної безпеки, не організував покіс сухої трави та облаштування мінералізованої смуги з очищеного ґрунту, що могла б запобігти та унеможливити розповсюдження вогню на території ввіреного польового артилерійського складу.

Так, через неналежне виконання військовою службовою особою своїх обов’язків вогонь під час пожежі, яка виникла внаслідок загоряння сухої трави у полі поряд зі складом, перекинувся на територію артскладу військової частини.

Зазначається, що внаслідок пожежі 22 вересня 2017 року на військовому артилерійському складі в селі Новоянісоль Нікольського району Донецької області відбулася детонація та знищення боєприпасів, остаточну вартість яких наразі підтверджено висновками судових експертиз.

Доповнення

Колишньому командиру однієї з військових частин у Донецькій області повідомлено про підозру за фактом вибуху на складі боєприпасів у Маріуполі у вересні 2017 року.

Близько 16:20 22 вересня 2017 року на складах боєприпасів в районі села Новоянісоль на Донеччині пролунали вибухи.

З цього приводу в ОБСЄ заявляли, що пожежа на складах з боєприпасами у селі Новоянисоль Донецької області сталася через те, що місцевий фермер запалив багаття у східній частині села і через сильний вітер вогонь швидко розповсюдився.

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