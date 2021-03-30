Взрывы на артскладах под Мариуполем: экс-командира воинской части будут судить за халатность
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего командира одной из воинских частей по факту взрыва на складе боеприпасов в Мариуполе в сентябре 2017 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
Цитата:
"При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира одной из воинских частей за халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, причинившее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, бывший командир воинской части не обеспечил надлежащее состояние противопожарной безопасности, не организовал покос сухой травы и обустройство минерализованной полосы из очищенного грунта, которая могла бы предотвратить и исключить распространение огня на территории вверенного полевого артиллерийского склада.
Так, из-за ненадлежащего выполнения военным служебным лицом своих обязанностей огонь во время пожара, который возник в результате возгорания сухой травы в поле рядом со складом, перекинулся на территорию артсклада воинской части.
Отмечается, что в результате пожара 22 сентября 2017 года на военном артиллерийском складе в селе Новоянисоль Никольского района Донецкой области произошла детонация и уничтожение боеприпасов, окончательную стоимость которых сейчас подтверждено выводами судебных экспертиз.
Дополнение
Бывшему командиру одной из воинских частей в Донецкой области сообщено о подозрении по факту взрыва на складе боеприпасов в Мариуполе в сентябре 2017 года.
Около 16:20 22 сентября 2017 года на складах боеприпасов в районе села Новоянисоль в Донецкой области прогремели взрывы.
По этому поводу в ОБСЕ заявляли, что пожар на складах с боеприпасами в селе Новоянисоль Донецкой области произошел из-за того, что местный фермер зажег костер в восточной части села и из-за сильного ветра огонь быстро распространился.