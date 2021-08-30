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Вибух у житловому районі Кабула: загинуло 9 цивільних жителів

Вибух у житловому районі Кабула: загинуло 9 цивільних жителів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. 9 членів однієї родини загинули внаслідок удару американського безпілотника, націленого на автомобіль у житловому районі Кабула. Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

Серед загиблих було шестеро дітей, наймолодшою ​​з яких була 2-річна дівчинка, розповів брат одного з загиблих місцевому журналісту, який працює з CNN.

Центральне командування США раніше заявило, що оцінює можливості жертв серед цивільного населення.

Раніше УНН писав про те, що шість цивільних афганських жителів, у тому числі четверо дітей, загинули після запуску ракети в аеропорт Кабула.

Доповнення

Вибух стався через три дні після того, як у результаті атаки "ІД" біля аеропорту Кабула загинуло більше ніж 200 людей, у тому числі 13 американських військовослужбовців, коли афганці намагались втекти зі взятого під контроль талібами Кабула.

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