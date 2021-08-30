Вибух у житловому районі Кабула: загинуло 9 цивільних жителів

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Серед загиблих було шестеро дітей, наймолодшою ​​з яких була 2-річна дівчинка, розповів брат одного з загиблих місцевому журналісту, який працює з CNN.

Центральне командування США раніше заявило, що оцінює можливості жертв серед цивільного населення.

Раніше УНН писав про те, що шість цивільних афганських жителів, у тому числі четверо дітей, загинули після запуску ракети в аеропорт Кабула.

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