Вибух стався через три дні після того, як у результаті атаки "ІД" біля аеропорту Кабула загинуло більше ніж 200 людей, у тому числі 13 американських військовослужбовців, коли афганці намагались втекти зі взятого під контроль талібами Кабула.
Вибух у житловому районі Кабула: загинуло 9 цивільних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. 9 членів однієї родини загинули внаслідок удару американського безпілотника, націленого на автомобіль у житловому районі Кабула. Про це інформує CNN, передає УНН.
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Серед загиблих було шестеро дітей, наймолодшою з яких була 2-річна дівчинка, розповів брат одного з загиблих місцевому журналісту, який працює з CNN.
Центральне командування США раніше заявило, що оцінює можливості жертв серед цивільного населення.
Раніше УНН писав про те, що шість цивільних афганських жителів, у тому числі четверо дітей, загинули після запуску ракети в аеропорт Кабула.
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