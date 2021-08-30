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Взрыв в жилом районе Кабула: погибли 9 гражданских жителей

Взрыв в жилом районе Кабула: погибли 9 гражданских жителей

Киев  •  УНН

 • 13003 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. 9 членов одной семьи погибли в результате удара американского беспилотника, нацеленного на автомобиль в жилом районе Кабула. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Среди погибших было шестеро детей, самой младшей из которых была 2-летняя девочка, рассказал брат одного из погибших местном журналисту, который работает с CNN.

Центральное командование США ранее заявило, что оценивает возможности жертв среди гражданского населения.

Ранее УНН писал о том, что шесть гражданских афганских жителей, в том числе четверо детей, погибли после запуска ракеты в аэропорт Кабула.

Дополнение

Взрыв произошел через три дня после того, как в результате атаки "ИД" возле аэропорта Кабула погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих , когда афганцы пытались сбежать из взятого под контроль талибами Кабула.

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