Вибух у житловому районі Кабула забрав життя вже 12 людей

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“Кількість загиблих у результаті американського нальоту біля аеропорту Кабула збільшилася до 12 мирних жителів, в тому числі 6 дітей”, — пише Al Jazeera з посиланням на власного кореспондента.



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Раніше стало відомо, що 9 членів однієї родини загинули в результаті удару американського безпілотника, націленого на автомобіль в житловому районі Кабула.



Серед загиблих було шестеро дітей, наймолодшою з яких була 2-річна дівчинка, розповів брат одного із загиблих місцевому журналісту, який працює з CNN.

Центральне командування США раніше заявило, що оцінює можливості жертв серед цивільного населення.

Вибух стався через три дні після того, як у результаті атаки “ІД” біля аеропорту Кабула загинули понад 200 осіб, в тому числі 13 американських військовослужбовців, коли афганці намагалися втекти з взятого під контроль талібами Кабула.