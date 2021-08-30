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Вибух у житловому районі Кабула забрав життя вже 12 людей

Вибух у житловому районі Кабула забрав життя вже 12 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Кількість жертв ракетного удару американського безпілотника, нанесеного в житловому районі в Кабулі 29 серпня, зросла до 12 людей. Про це повідомив у понеділок телеканал Al Jazeera.

Цитата

“Кількість загиблих у результаті американського нальоту біля аеропорту Кабула збільшилася до 12 мирних жителів, в тому числі 6 дітей”, — пише Al Jazeera з посиланням на власного кореспондента.

Деталі

Раніше стало відомо, що 9 членів однієї родини загинули в результаті удару американського безпілотника, націленого на автомобіль в житловому районі Кабула.

Серед загиблих було шестеро дітей, наймолодшою з яких була 2-річна дівчинка, розповів брат одного із загиблих місцевому журналісту, який працює з CNN.

Центральне командування США раніше заявило, що оцінює можливості жертв серед цивільного населення.

Вибух стався через три дні після того, як у результаті атаки “ІД” біля аеропорту Кабула загинули понад 200 осіб, в тому числі 13 американських військовослужбовців, коли афганці намагалися втекти з взятого під контроль талібами Кабула.

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